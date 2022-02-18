MASAK harekete geçti! Kara para aklama ve dolandırıcılığa müsait olan NFT'ler (Non-fungible token) mercek altında

AK Parti, "kripto varlıklarla" ilgili yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturmak amacıyla paydaşlarla görüşmelere devam ederken, hukukçu milletvekilleri de gelecek hafta yasal düzenleme için bir araya geliyor.
Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla NFT de dahil kripto para piyasasındaki risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Yasal düzenleme ile kripto para piyasasında suiistimallerin önüne geçilmesi, piyasanın da vergilendirilmesi planlanıyor. Şirketlere altyapı çalışmaları için zaman tanınacak, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak. Şüpheli görülen para işlemleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilendirilecek. Taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen gerçek ve tüzel kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.