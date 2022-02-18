Huner ne zaman işlem görecek? Hun Enerji borsa kodu nedir? Huner halka arz ne zaman?

Dünyada enerji tüketiminin artması, buna karşılık karbon kaynaklı enerji tüketimlerinin azaltılması gibi bir amaç nedeniyle bütün dünyadaki trendin yenilenebilir enerjiye kaydığını ifade eden Kartal, "Yaklaşık yirmi yıldır bu konuda hidroelektrik, rüzgar, daha sonra 2005'lerden itibaren güneş yaygın olarak kullanıldı. Biz de 2008 yılında Erzurum'da iki tane hidroelektrik santraline başladık ve 2010 yılında devreye aldık. 2014 yılında ilk solar yatırımımızı yaptık. Solar da Türkiye'de ilk devreye alınan santral bizim santralimizdir. Şimdi ise Hun Yenilenebilir Enerji ile de o santralimizi halka açacağız." ifadelerini kullandı.

Kartal, geçen yıl Kartal Yenilenebilir Enerji'yi halka arz ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Elde edilen gelirle vaat edilen yeni yatırımları gerçekleştirebildik. Kartal Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı 16 Temmuz 2021'de yapıldı. 41,7 megavattan 51,1 megavata yükselttik yatırımlarımızı. O günden beri de ciromuz paralel olarak artmış oldu. Şirket, faaliyetlerine beklentilerin daha da üzerinde devam ediyor. Öz kaynaklarımızı bir milyar liraya çıkarttık. Öz kaynak büyüklüğümüzü yüzde 62 arttırarak 569 milyona çıkarttık. Kurulu gücümüzü de halka arzımızdaki 42 megavattan 51,1 megavata çıkartıp yüzde 23 artırmış olduk. Bununla birlikte 16 Temmuz'da Borsa İstanbul'da halka arzı 8 liradan gerçekleştirdik. Hissemiz sonbaharda 24 liralara kadar çıkmıştı. 8 liradan 24 liraya; yani yaklaşık üç katına çıktı. Bugünlerde de 19-20 lira bandında seyrediyor. Bugün itibarıyla hissemiz iki buçuk katına çıkmış vaziyette."