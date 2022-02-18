2022 Şubat Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama! Ödeme miktarı...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı çiftçiler tarafından araştırılıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, gübre ve mazot desteği yattı mı? Çiftçilere 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında yapılmıştı ancak bu yıl ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.