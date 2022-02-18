Elektrik faturasına yüzde 25 indirim! Başkan Erdoğan’ın vatandaşlara yeni haberinin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından müjdesini verdiği elektrikteki yeni düzenlemeler, 1 Mart itibariyle yürürlüğe girerek vatandaşın üzerindeki fatura yükü azaltılacak. Yapılacak düzenlemeler kapsamında bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem getirilecek. Belirlenen kademenin altındaki esnafın faturası yüzde 25 daha indirimli olacak. 1 Ocak itibariyle meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilirken, kademeli tarifede ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak esas alınmıştı. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan'ın vatandaş lehine daha fazla iyileştirme yapılması talimatının ardından bu rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı. Böylece 1 Şubat itibariyle ortalama tüketimde vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak belirlenirken, dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Şimdi yapılacak yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatları daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek. Ayrıca abone gruplarında bugüne kadar 'ticarethane' statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkarılacak. Aile Bakanlığı da elektrik desteğini artıracak.