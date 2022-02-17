Doğal gaz yardımı başvurusu başladı mı, şartları neler? Doğal gaz desteği başvuru ekranı e-Devlet | 450,1150 TL ödeme...

DOĞAL GAZ DESTEĞİ KİMLERE VE NE KADAR VERİLECEK?

Doğalgaz desteği, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." dedi.