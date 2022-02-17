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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 05:22
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    • 18.02.2022 05:22
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    Gurbetçi Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı TL mevduat sistemine dahil olabilecek

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) yeni tebliğde değişikliğe gidildi. Tebliğe göre Gurbetçi Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı TL mevduat sistemine dahil olabilecek.

    İHA
    YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik

    Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliğde değişikliğe gidilerek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.
    YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek. Tebliğde, gurbetçi Türk vatandaşlarının arzu etmelerinin halinde sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek "YUVAM" hesabı açabileceği belirtildi.

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    Haberler Ekonomi Gurbetçi Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı TL mevduat sistemine dahil olabilecek
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