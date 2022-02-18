Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile iletişim en çok gerileyen ise yüzde 3,90 ile turizm oldu.