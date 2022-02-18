Hitit Bilgisayar halka arz işlemlerine dair bilgiler son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. SPK haftalık bültenine göre Hitit Bilgisayar'ın ilk halka arzı onaylandı. Şimdi diğer bilgiler merak ediliyor. Peki, Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman? Hitit Bilgisayar halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
HİTİT BİLGİSAYAR HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin ilk halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holdingin pay başına 24 lira, Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay başına 11,50-12,50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.
Kurul, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2,5 milyar lira, Arçelik AŞ'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı başvurusunu onayladı.
SPK, VakıfBank ve Halkbank'ın sermayelerinin 13.400.000.000 lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.
SPK, Bireysel portföy yönetim hizmeti verilen müşteri için yapılan işlemler neticesinde,Hedef Holding A.Ş. paylarının halka arzında Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım esaslarına uygun olmayan bir duruma sebep olunması nedeniyle Aura Porföy Yönetimi ve Strateji Portföy Yönetimine toplam 691 bin 678 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.
HİTİT BİLGİSAYAR HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Sorunun cevabı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.