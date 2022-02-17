Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile birlikte dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bu kapsamda özellikle dolar, euro alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu? 17 Şubat 2022 dolar, euro ne kadar oldu? İşte merak edilenler...