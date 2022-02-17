Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile birlikte dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bu kapsamda özellikle dolar, euro alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu? 17 Şubat 2022 dolar, euro ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,62 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5949'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 13.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,6180 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 15,49'dan, sterlin/TL yüzde 0,14 artışla 18,57'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1370'ten alıcı buluyor.