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    • Ekonomi
    • 17.02.2022 13:21
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    • 17.02.2022 14:02
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    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu? 17 Şubat 2022 dolar, euro ne kadar oldu?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası politika faizini %14'te sabit tuttu. Faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öte yandan gram, çeyrek altın fiyatlarında bir değişim olup olmayacağı da merak konusu oluyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar euro kaç TL oldu? 17 Şubat 2022 dolar, euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarındaki son fiyatlar...

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile birlikte dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bu kapsamda özellikle dolar, euro alış satış fiyatları merakla sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu? 17 Şubat 2022 dolar, euro ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    DOLARDA SON DURUM

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,62 seviyelerinde işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5949'dan tamamladı.

    Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 13.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,6180 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 15,49'dan, sterlin/TL yüzde 0,14 artışla 18,57'den satılıyor.

    Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1370'ten alıcı buluyor.

        Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

        AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

        Para politikaları tarafında bugün ayrıca G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının etkileyebileceğini aktaran analistler, veri takviminde ise ABD'de konut satışları ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

        Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro kaç TL oldu? 17 Şubat 2022 dolar, euro ne kadar oldu?
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