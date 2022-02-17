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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 10:30
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    • 18.02.2022 10:30
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    A101 personel alımı 2022 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaş ile kariyer fırsatı! A101 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    İş sahibi olmak isteyen binlerce kişi 6.000 TL maaş ile kariyer fırsatı! A101 personel alımı 2022 başvuru şartları neler? A101 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Ekonomi gündeminde en çok araştırılanlar arasında iş fırsatları yer alıyor ve A101 marketler pek çok farklı kadrosu için açıklarını kapatmak istiyor ve Türkiye genelindeki şubelerine personel alımı yapıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    A101 personel alımı 2022 başvuru şartları neler?

    İş arayan binlerce kişi 6.000 TL maaş ile kariyer fırsatını duyunca detayları merak etmeye başladı. En çok ziyaret edilen marketler zinciri açık kadrolarına göre ülke genelinde pek çok ildeki şubesine eleman alımı yapıyor. Markette çalışmak ve para kazanmak isteyen işsiz vatandaşlar bu konuya oldukça ilgi gösteriyor. Peki A101 personel alımı 2022 başvuru şartları neler? A101 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    A101 PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    A101'de çalışmak istiyor ve iş başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Bu formları A101 mağazalarında doldurabilir ya da A101'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

    Başvuru formunda kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve iş deneyimleri ile alakalı kısımları doldurmanız sizlerden istenecektir. Aynı zamanda burada yer alan ve size uygun olan başvuru pozisyonunuzu da seçebilirsiniz.

    A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NEDİR?

    A101'de çalışabilmek için bazı şartları yerine getirmek zorundasınız. Bazı idari kadrolar ile diğer kadrolarda özel şartlar aranabilmekle beraber genel personel alımı için aranan temel nitelikler ve A101 çalışma şartları şöyle sıralanmaktadır.

    En az lise mezunu olmak

    Daha önce market ya da hizmet sektöründe çalışmış ve tecrübeli olmak

    30 yaşı tamamlamamış olmak

        Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak

        Market sektöründe çalışmaya engel derecede bir rahatsızlığı olmamak

        Erkekler için askerlikle ilişiği bulunmamak

        Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek

        Temizlik ve hijyen kurallarına uymak gibi şartlar aranır.
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        Haberler Ekonomi A101 personel alımı 2022 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaş ile kariyer fırsatı! A101 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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