A101 personel alımı 2022 başvuru şartları neler? 6.000 TL maaş ile kariyer fırsatı! A101 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NEDİR?

A101'de çalışabilmek için bazı şartları yerine getirmek zorundasınız. Bazı idari kadrolar ile diğer kadrolarda özel şartlar aranabilmekle beraber genel personel alımı için aranan temel nitelikler ve A101 çalışma şartları şöyle sıralanmaktadır.

En az lise mezunu olmak

Daha önce market ya da hizmet sektöründe çalışmış ve tecrübeli olmak

30 yaşı tamamlamamış olmak