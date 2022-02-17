Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? Kredi faiz oranları düştü mü?

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan sorulardan biri Kredi faiz oranları düştü mü oluyor. Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısına ve açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi için bankalara başvuru yapmadan önce faiz oranlarının ne yönde değişeceğini merak ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? İşte bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları…