Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2022 10:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2022 10:29
    ABONE OL

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? Kredi faiz oranları düştü mü?

    Tüm illerden vatandaş Kredi faiz oranları düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısına odaklandı ve faiz kararının ne kadar olacağı merak ediliyor. Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi oranlarının ne yönde değişeceği de araştırılıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar?

    Ekonomi gündeminde en çok araştırılan sorulardan biri Kredi faiz oranları düştü mü oluyor. Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısına ve açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi için bankalara başvuru yapmadan önce faiz oranlarının ne yönde değişeceğini merak ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? İşte bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları…

    KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından saat 14:00'te faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

    Bankaların şu anki ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    BANKALARIN GÜNCEL KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    ZİRAAT BANKASI

    İhtiyaç: %1,79

    Konut: %1,36

    Taşıt: %1,59


    ING KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç: %1,94

    Konut: %2,19

    Taşıt: % 2,14

        İŞ BANKASI

        İhtiyaç: %2,20

        Konut: %2.05

        Taşıt: %2.10


        HALKBANK

        İhtiyaç: % 1,71 (36 Ay)

        Konut: % 1,2 (120 Ay)

        Taşıt: % 1,59 (48 Ay)

        VAKIFBANK

        İhtiyaç: %1,91

        Konut: %1,29

        Taşıt: %1.59


        YAPI KREDİ BANKASI

        İhtiyaç: %2,49 (36 ay)

        Konut: %1,96

        Taşıt: %1.99

        AKBANK

        İhtiyaç: %1,93

        Konut: %1,96

        Taşıt: %1,99 (36 ay)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt fragman
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? Kredi faiz oranları düştü mü?
            SON DAKİKA