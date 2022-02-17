Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? Kredi faiz oranları düştü mü?

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan sorulardan biri Kredi faiz oranları düştü mü oluyor. Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısına ve açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi için bankalara başvuru yapmadan önce faiz oranlarının ne yönde değişeceğini merak ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları güncel ne kadar? İşte bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları…
KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından saat 14:00'te faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
Bankaların şu anki ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.
BANKALARIN GÜNCEL KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: %1,79
Konut: %1,36
Taşıt: %1,59
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç: %1,94
Konut: %2,19
Taşıt: % 2,14