17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, altın, kripto para fiyatları ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısı ocak ayında gerçekleştirilmişti. Şubat ayı toplantısı için geri sayım başlamışken Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı da araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Faiz sabit kalırsa dolar, altın, kripto para fiyatları ne olur? İşte merak edilenler!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Banka faiz kararını %14'te sabit tuttu.
17 ŞUBAT ANLIK DOLAR VE ALTIN FİYATLARI!
BEKLENTİ ANKETİ!
Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faizi pas geçmişti.
Son dakika haberi... Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nden gelecek faiz kararında. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.
AA Finans'ın 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.