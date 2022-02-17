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    • Ekonomi
    • 17.02.2022 13:55
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    • 17.02.2022 14:01
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    17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, altın, kripto para fiyatları ne olur?

    Piyasalar merakla Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Bugün açıklanacak faiz kararı sonrası altın, dolar, kripto para ve taşıt- konut- ihtiyaç kredi faiz oranlarında nasıl bir etki bırakağı merak konusu oldu. Uzmanların genel beklentisi, bankanın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemesi yönünde oldu. Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faizi sabit bırakmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Faiz sabit kalırsa dolar, altın, kripto para fiyatları ne olur? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısı ocak ayında gerçekleştirilmişti. Şubat ayı toplantısı için geri sayım başlamışken Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı da araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Faiz sabit kalırsa dolar, altın, kripto para fiyatları ne olur? İşte merak edilenler!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Banka faiz kararını %14'te sabit tuttu.

    17 ŞUBAT ANLIK DOLAR VE ALTIN FİYATLARI!

    BEKLENTİ ANKETİ!

    Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, ocak ayında gerçekleşen toplantısında ise faizi pas geçmişti.

    Son dakika haberi... Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nden gelecek faiz kararında. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

    AA Finans'ın 17 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

    Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

        BEKLENTİLERDE SAPMAYA NEDEN OLAN BİR GELİŞME YAŞANMADI

        Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

        Hürriyet'in haberine göre, TCMB eylül ayından itibaren faiz indirim sürecine başladı ve en son aralık ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15,00'dan yüzde 14,00'a indirdi. Toplamda eylül-aralık döneminde 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu" şeklinde hatırlatan Karadağ, şöyle devam etti: Aralık ayı toplantısında "arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar verildiğini" ve "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini" karar metninde yer vermişti.

        Aralık toplantısından çıkan bu mesajların, ocak ayı toplantısında Merkez'in bir aksiyon almama ihtimalini güçlendirdiğini belirten Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, "Sonrasında 20 Aralık günü yeni ekonomik paketin açıklanmasıyla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemde başlamış oldu. Açıklanan yeni paketin, "Döviz caydırıcı-TL özendirici" içerikli olması sebebiyle kurlarda son dönemde görülen yükselişin yerini düşüş aldı. Böylelikle yeni yılın ilk aylarında, döviz kurlarında sakin seyirlerin izlenmesini sağladı. Hala kurda net bir yönden bahsetmek zor olsa bile kurdaki dengeli seyrin bu şekilde devam etmesi, enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletici olabilir" dedi.

        Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ açıklamalarına şöyle devam etti:

        Geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KGF destekli paketin detaylarını duyurdu. Aynı toplantıya canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini verdi. Sektörden de destek beklediklerini açıklamalarında belirtti.



        ENERJİ FİYATLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDEBİLİR

        Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonla mücadele süreci devam ediyor. Hala kısa vadede dezenflasyonist süreçten bahsetmek zor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Salgın sebebiyle petrol talebinde iyileşme görülmesine karşın piyasaya yeteri kadar üretimin yapılamaması, arz sıkıntısına neden oluyor. Arz-talep dengesizliği ve bir süre daha arz konusunun devam etme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesine neden olacaktır.

        İran nükleer anlaşma görüşmeleri sürüyor. ABD'nin son dönemde bu konuya daha sıcak baktığı, İran ile anlaşmaya yakın olduklarına yönelik açıklamalar geliyor. ABD yükselen petrol fiyatlarından rahatsız ve bunun önüne geçmek için stratejik petrol rezervi satışı gerçekleştiriyor. Ancak yeterli olmuyor. İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması durumunda İran petrolünün piyasaya gelecek olması, Suudi Arabistan'dan sonra İran'ın yeterli üretimi sağlayacak olması, petrol fiyatlarında beklenen düşüşü sağlayabilir. Bu nedenle ABD bu konuda anlaşmaya sıcak bakıyor. Tabii bu süreç hala devam ediyor. Bu da bize bir süre daha petrol fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini gösteriyor.

        Ek olarak, Rusya ve Ukrayna meselesini de düşünürsek ve durum daha da kötüleşirse, kısa vadede bile olsa enerjinin yükselişi, şubat ayı enflasyon rakamları üzerinde ciddi bir baskıya neden olabilir. En son açıklanan Türkiye enflasyonu yıllık bazda yüzde 48,69 ve aylık bazda yüzde 11,10 seviyesindeydi. ABD'de ise enflasyon son 40 yılın zirvesinde. TCMB faiz indirimlerine devam edeceğini belirtiyor ancak şu an için aceleci davranmıyor.

            ALINAN TEDBİRLERİN ETKİLERİ TAKİP EDİLECEK

            Enflasyonla mücadele sürecinde yeni tedbirlerin alınması, bunların etkilerini görmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Önümüzde dezenflasyonist sürece ulaşmamız için biraz daha zaman bulunuyor. Şubat ayı Türkiye enflasyonu 03 Mart tarihinde açıklanacak. Ocak ayında açıklanan rakamların aşılması pek sürpriz olmayabilir; çünkü piyasa hala bu beklenti içerisinde. TCMB ocak ayında bu yılın ilk enflasyon raporunu yayınladığında, 2022 yıl sonu TÜFE tahmininde 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yukarı yönde revizeye gitmişti.

            Aynı toplantıda, yeni ekonomi paketi ışığında revize etme çalışmaların sürdüğünü, yeni politikanın temel unsurlarından birinin TL'nin kullanımını önceleyen Liralaşma stratejisi olduğunu da belirtmişti. Bu stratejinin detaylarını da toplantıda açıklamıştı. TCMB 20 Ocak günü faiz kararını açıkladı. 27 Ocak günü enflasyon raporunu yayımladı. Bu gelişmeler sonrasında piyasadaki mevcut konu başlıkları etkisini sürdürürken, bu kadar kısa zaman dilimi içerisinde yarınki toplantıya yönelik beklentilerde sapmaya neden olan bir gelişme yaşanmadı. Yarın (17 Şubat) TCMB'den mevcut yüzde 14,00 seviyesinde bulunan politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Enflasyondaki seyir, enerji fiyatlarındaki artış, Rusya-Ukrayna gündemi nedeniyle jeopolitik risklerin baskısı ve enflasyonu düşürücü yeni tedbirleri, Merkez'in nasıl değerlendireceği takip edilecektir.
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            Haberler Ekonomi 17 Şubat son dakika faizler arttı mı azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, altın, kripto para fiyatları ne olur?
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