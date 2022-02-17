EYT’de çerçeve belli oluyor! Yaşı bekleyenlere yönelik çalışmadan kimden faydalanacak? İşte tüm detaylar...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartına takılan vatandaşlar yapılacak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine kilitlenmiş durumda. Söz konusu düzenleme ile ilgili Meclis'ten gelen açıklamalar çalışmaların bu yıl içinde bitirileceği yönünde idi. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklara göre, çalışmanın birinci ayağını kapsamın belirlenmesi oluşturacak. Bu çalışma bittiğinde kimlerin yeni düzenlemenin kapsamına gireceği belli olacak. İlk tahminlere göre, düzenleme çıktığında 900 bin kişinin emekli olabileceği yönünde. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. İlk sigorta olunan tarihten bugüne kadar erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılının 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022 yılına göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak. Böylece yasanın da bir çerçevesi ortaya çıkacak.
FATİH YENİ KEŞFE HAZIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını açıkladı. Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2.5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Dönmez, söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydetti.
İLKLERİN FUARI
Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen sanayi fuarı WIN EURASIA Hybrid, pek çok yenilik ile endüstri profesyonellerini bir araya getiriyor. 8-11 Haziran'da düzenlenecek fuar, 'Endüstriyel Dönüşüm' teması etrafında şekillenecek etkinliklere sahne olacak. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Annika Klar, "WIN EURASIA 5G Arena'da, Türkiye'de ilk kez farklı konularda canlı 5G senaryolarını bir araya getireceğiz" dedi.
'SU VE KARBON AYAK İZİNİ AZALTTI'
Defacto, sürdürülebilirlik ilkeleriyle büyüyor. Artan üretim ve mağaza sayısına rağmen kaynak kullanımını azaltan DeFacto'nun CEO'su İhsan Ateş, "Su ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Son 5 yılda enerji tüketiminde yüzde 37 azalma sağladık. Geçen yıl devreye aldığımız projelerle su ayak izimizi 1 yılda yüzde 26 küçültmeyi başardık" diye konuştu.