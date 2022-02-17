EYT’de çerçeve belli oluyor! Yaşı bekleyenlere yönelik çalışmadan kimden faydalanacak? İşte tüm detaylar...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartına takılan vatandaşlar yapılacak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine kilitlenmiş durumda. Söz konusu düzenleme ile ilgili Meclis'ten gelen açıklamalar çalışmaların bu yıl içinde bitirileceği yönünde idi. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklara göre, çalışmanın birinci ayağını kapsamın belirlenmesi oluşturacak. Bu çalışma bittiğinde kimlerin yeni düzenlemenin kapsamına gireceği belli olacak. İlk tahminlere göre, düzenleme çıktığında 900 bin kişinin emekli olabileceği yönünde. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. İlk sigorta olunan tarihten bugüne kadar erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılının 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022 yılına göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak. Böylece yasanın da bir çerçevesi ortaya çıkacak.