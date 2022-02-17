Elektrik faturaları düşecek mi? Tarih duyuruldu! Elektrikte tarife değişikliği ne zaman? %25 indirim ne zaman uygulanacak?

Elektrik faturaları hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. Dönmez "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrikte tarife değişikliği ne zaman yapılacak? %25 indirim ne zaman uygulanacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi.
Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.