Elektrik faturaları düşecek mi? Tarih duyuruldu! Elektrikte tarife değişikliği ne zaman? %25 indirim ne zaman uygulanacak?

ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından muhtemelen yüzde 25 indirim olacak."