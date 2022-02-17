Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2022 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2022 10:02
    ABONE OL

    Elektrik faturaları düşecek mi? Tarih duyuruldu! Elektrikte tarife değişikliği ne zaman? %25 indirim ne zaman uygulanacak?

    Elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. Peki, Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrikte tarife değişikliği ne zaman? %25 indirim ne zaman uygulanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrikte tarife değişikliği ne zaman?

    Elektrik faturaları hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. Dönmez "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrikte tarife değişikliği ne zaman yapılacak? %25 indirim ne zaman uygulanacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR
    Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    "Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi.

    Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

        Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

        ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE
        Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından muhtemelen yüzde 25 indirim olacak."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt fragman
        Haberler Ekonomi Elektrik faturaları düşecek mi? Tarih duyuruldu! Elektrikte tarife değişikliği ne zaman? %25 indirim ne zaman uygulanacak?
            SON DAKİKA