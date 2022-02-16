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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 11:11
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    • 16.02.2022 11:32
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    SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü arama sondajına başladı

    Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de Sakarya sahasında üçüncü arama sondajına başladığını açıkladı.

    AA
    Karadeniz’de üçüncü arama sondajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

    Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.

    405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU
    Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

        Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

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        Karadeniz’de üçüncü arama sondajı
        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü arama sondajına başladı
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