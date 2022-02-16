3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir merakla takip ediliyor. Yapılan son açıklamaya göre, Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün gerçekleştirecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir, kimleri kapsayacak? İşte son dakika haberinin detayları...
İLK TOPLANTI BUGÜN YAPILACAK
Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacak. Alınan bilgiye göre, yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.
Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı yarın yapılacak.
MAYIS AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.
3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.