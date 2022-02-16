2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Küresel piyasalara yön veren FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sabahın erken saatlerinden bu yana özellikle ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırmalar hız kazandı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell FED toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak ve alınan kararı bildirecek. FED toplantısının hangi tarihte gerçekleşeceği merak ediliyor, herkesin gözü kulağı gelecek haberde. Peki 2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı için yapılacak olan toplantı 15 - 16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
FED üçüncü toplantısı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. FED dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak FED'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.