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    • Ekonomi
    • 17.02.2022 10:46
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    • 17.02.2022 10:46
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    2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi tarihte yapılacak?

    Tüm illerden vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir? FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Altın, Dolar gibi yatırım araçlarının gidişatını yakından etkileyen FED faiz kararı gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Peki ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir?

    Küresel piyasalara yön veren FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sabahın erken saatlerinden bu yana özellikle ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırmalar hız kazandı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell FED toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak ve alınan kararı bildirecek. FED toplantısının hangi tarihte gerçekleşeceği merak ediliyor, herkesin gözü kulağı gelecek haberde. Peki 2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir?

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FED faiz kararı için yapılacak olan toplantı 15 - 16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

    FED üçüncü toplantısı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. FED dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak FED'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

        FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

        Goldman Sachs ekonomistleri FED'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu. JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti. FED'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.
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        Haberler Ekonomi 2022 Şubat ayı FED faiz kararı beklentisi nedir? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı hangi tarihte yapılacak?
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