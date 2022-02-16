Doğal gaz yardımı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Doğal gaz desteği başvuru ekranı e-Devlet | Doğal gaz desteği başladı mı?

Doğalgaz fatura desteği ile ilgili araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında destek başvurularının başlayacağı tarihi duyurdu. İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdelenmişti. Erdoğan da başvurular hakkında sıcak gelişmeleri aktardı. Peki Doğal gaz desteği başvuruları başladı mı? Doğal gaz yardımı kimlere verilecek? Doğal gaz parası ne kadar, nasıl başvuru yapılır?
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Doğal gaz desteği başvuruları için tarih belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunun Başkan Erdoğan doğal gaz destek başvurularının 18 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, ''Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.'' ifadelerine yer verdi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:
"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.