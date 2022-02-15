Zincir marketlerin KDV oyunu deşifre oldu: Önce zam sonra indirim!

A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bütçeye maliyeti 30 milyar TL'ye yaklaşıyor. İki türlü kurnazlık var; bir üretici bir de market tarafında. Marketler devletin yaptığı yüzde 7'lik KDV indirimi direkt fiyatlara yansıtmadı. Kasadan çıkan fişte KDV düşmüş gibi görünüyor ama fiyatta bir düşüş yok, dolayısıyla devletin vatandaşı rahatlarmak için verdiği bu yüzde 7'lik indirim direkt marketin kasasına girmiş oluyor.