Zincir marketlerin KDV oyunu deşifre oldu: Önce zam sonra indirim!

Enflasyon ile mücadelede önemli bir adım atıldı. Başkan Erdoğan hafta sonu temel gıdada KDV'nin indirildiğini duyurmuştu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yolculuğu öncesi "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" diye konuşmuştu. Marketlerden etiket fiyatlarına ilişkin açıklamalar geldi. Bir yandan da ekipler marketlerde denetimlere başladı.
ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM YAPTILAR
Denetimlere rağmen bazı zincir marketlerin fiyatlara KDV indiriminden önce zam yaptığı ardından eski fiyatına geri indirdiği iddia edildi.
A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bütçeye maliyeti 30 milyar TL'ye yaklaşıyor. İki türlü kurnazlık var; bir üretici bir de market tarafında. Marketler devletin yaptığı yüzde 7'lik KDV indirimi direkt fiyatlara yansıtmadı. Kasadan çıkan fişte KDV düşmüş gibi görünüyor ama fiyatta bir düşüş yok, dolayısıyla devletin vatandaşı rahatlarmak için verdiği bu yüzde 7'lik indirim direkt marketin kasasına girmiş oluyor.
İkinci tarafta üreticiler tarafında, mesela 30'lu yumurtanın fiyatı KDV indirimi öncesi 38 liraydı bugün baktığımızda KDV indirimi sonrası 1-2 gün içerisinde indirim gelmeden fiyatlar artırıldı. Yani aslında artmış fiyatlardan indirim yaparak yine üretisi kar etti. Sorduğunuz zaman üretici tarafına, "biz zaten girdi maliyetlerimiz arttığı için fiyatları yükselticektik o da KDV indirimine denk geldi" gibi bir açıklamada bulunuyor.