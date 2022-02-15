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    • Ekonomi
    • 15.02.2022 14:43
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    • 15.02.2022 14:57
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    Zincir marketlerin KDV oyunu deşifre oldu: Önce zam sonra indirim!

    Başkan Erdoğan hafta sonu temel gıdada KDV'nin indirildiğini duyurmuştu. Gelen son dakika haberine göre, bazı zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini fiyatlara yansıtmadığı önce zam yapıp ardından indirime gittiği bildirildi. A Haber canlı yayında bu konuda şikayetlerin olduğunu dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "İki türlü kurnazlık var; bir üretici bir de market tarafında." diyerek yapılan KDV oyununu deşifre etti.

    takvim.com.tr
    KDV oyunu deşifre oldu: Önce zam sonra indirim!

    Enflasyon ile mücadelede önemli bir adım atıldı. Başkan Erdoğan hafta sonu temel gıdada KDV'nin indirildiğini duyurmuştu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yolculuğu öncesi "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" diye konuşmuştu. Marketlerden etiket fiyatlarına ilişkin açıklamalar geldi. Bir yandan da ekipler marketlerde denetimlere başladı.

    ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM YAPTILAR
    Denetimlere rağmen bazı zincir marketlerin fiyatlara KDV indiriminden önce zam yaptığı ardından eski fiyatına geri indirdiği iddia edildi.

    A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bütçeye maliyeti 30 milyar TL'ye yaklaşıyor. İki türlü kurnazlık var; bir üretici bir de market tarafında. Marketler devletin yaptığı yüzde 7'lik KDV indirimi direkt fiyatlara yansıtmadı. Kasadan çıkan fişte KDV düşmüş gibi görünüyor ama fiyatta bir düşüş yok, dolayısıyla devletin vatandaşı rahatlarmak için verdiği bu yüzde 7'lik indirim direkt marketin kasasına girmiş oluyor.

    İkinci tarafta üreticiler tarafında, mesela 30'lu yumurtanın fiyatı KDV indirimi öncesi 38 liraydı bugün baktığımızda KDV indirimi sonrası 1-2 gün içerisinde indirim gelmeden fiyatlar artırıldı. Yani aslında artmış fiyatlardan indirim yaparak yine üretisi kar etti. Sorduğunuz zaman üretici tarafına, "biz zaten girdi maliyetlerimiz arttığı için fiyatları yükselticektik o da KDV indirimine denk geldi" gibi bir açıklamada bulunuyor.

        Dolayısıyla marketler Başkan Erdoğan bu indirimi açıkladıktan sonra harıl harıl fiyat etiketlerini değiştirmeye başladıklarını söylediler, pazartesi günü de bu devam etti. Bir yandan market denetimleri yapılıyor. Birçok üründe o yüzde 7'lik KDV indiriminin marketler tarafından tüketiciye yansıtılmadığına dair şikayetler geliyor.

        Bu şikayetler için Ticaret Bakanlığı daha derin bir inceleme yapacaktır diye düşünüyorum." dedi.

        Durumun milli güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çeken Güngör, "Çünkü kur artışı daha önce yılbaşından önce yüksek kura maruz kaldık sonra kurda bir düşüş oldu. Sonra kurun maliyetlerine yansıdığını söylediler o zaman bir indirim olmadı.

        Şimdi bu KDV indirimini marketin kendi cebine atması hakikaten ahlaki bir çöküntüye işaret ediyor. Bütün marketler yapıyor diyemeyiz, camlarına yazılar asmışlardı ama günün sonunda bazı ürünlerde indirim yapmak yerine bu yüzde 7'lik farkı kendi kasalarına attıklarını söyleyebiliriz. Denetimlerin sıklaştırılması ve cezaların ağır olması gerek." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Zincir marketlerin KDV oyunu deşifre oldu: Önce zam sonra indirim!
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