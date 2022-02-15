2022 iş göremezlik ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? İş göremezlik ödeneği ne zaman yatar? SGK İş göremezlik parası hesaplama...

İŞ GÖRMEZLİK RAPORU NASIL ALINIR?

SGK rapor parası hastalık, gebelik ve iş kazası gibi durumlarda verilmektedir. SGK'lı çalışanların raporlu olması halinde raporlu olduğu süre maaşlarından kesilmektedir. Bu da çalışanın mağduriyet yaşamasına sebep olur. Bu mağduriyetin azalması için SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir.

SGK ödeme yaparken çalışanın 1 yıl içerisinde 90 günlük prim yatırıp yatırmadığını kontrol etmektedir. Bu şartları karşılayan çalışanlar raporunun da onaylanması ile SGK ödemelerini alabilir.