Ve netleşti! Yarım gün çalışın tam gün maaş alın! Devletten vatandaşa 9 bin liraya varan karşılıksız ödeme imkanı

Devlet bağlamında vatandaşa verilen desteklerin adedi her geride bıraktığımız gün sosyal devlet anlayışıyla eş güdümlü artırılmaya devam ediyor. Genellikle kadınların çalışma yaşamı amacıyla da her yönden destekleniyor olması son derece önemli. Kadınların anne olduktan sonra çalışma yaşamından çekilmeleri istihdam dengelerinin bozulmasına sebep oluyor. Çalışma yaşamına anne olduktan sonra da belirli şartlar altında devam etmeleri amacıyla detaylı imkanlar tanınmaya devam ediyor.
YARIM GÜN ÇALIŞIN TAM GÜN MAAŞ ALIN!
SGK'lı olarak çalışan ve bu bağlamda çocuk yapmış olan bayanların ilk doğumda 2 ay, ikinci doğumlarında 4 ay ve ileri doğumlarda ise 6 ay olmak üzere yarım gün çalışma hakları oluyor. Bu haktan pek çok çalışan annenin bilgi sahibi olmadıkları amacıyla yararlanamadıkları belirlendi.
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ÇALIŞAN ANNELERE 9 BİN LİRA İZİN PARASI
Çalışan anneler amacıyla doğum yaptıktan sonra belirli bir vakit izin kullanmaları karşılığında doğum parası ve rapor parası olarak hesaplarına ödeme yapılıyor. Maaşa göre farklılık gösteren bu tutar en az 9 bin lira olarak açıklandı.