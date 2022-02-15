Ve netleşti! Yarım gün çalışın tam gün maaş alın! Devletten vatandaşa 9 bin liraya varan karşılıksız ödeme imkanı

PTT HESABINA YATIYOR

Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğa, Aile Bakanlığı 300 TL doğum parası ödemesi veriyor. Bu zaman sonrasında ise aile ikinci çocuklarını yapar ise 300 TL ödemeden değişik olarak ikinci çocuk amacıyla 400 TL ödeme alırlar. Eğer aile 3. çocuklarını da yaparsa Aile Bakanlığı bir 600 TL daha destek ödemesi yapar.

Ödemeler PTT hesaplarından alınır. Hem de sistemde İBAN numarası kayıtlı olan aileler amacıyla ödemeler banka hesaplarına yatırılır.