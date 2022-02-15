TOKİ konut ve iş yeri açık artırma başvuru nereden, nasıl yapılır? TOKİ 40 ilde 129 konut için açık artırma ne zaman, saat kaçta?

Ev ve iş yeri almak isteyenler için büyük fırsat! 40 ilde 129 konut, 22 ilde de 145 iş yeri açık artırma ile satılacak. Açık artırmaların Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. İsteyenler de (www.emlakmuzayede.com.tr adresinde teklif verebilecek. Peki TOKİ 40 ilde 129 konut için açık attırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırma canlı yayın nasıl izlenir? Başvurular nereden, nasıl yapılır?