TOKİ konut ve iş yeri açık artırma başvuru nereden, nasıl yapılır? TOKİ 40 ilde 129 konut için açık artırma ne zaman, saat kaçta?

Ev ve iş yeri almak isteyenler için büyük fırsat! 40 ilde 129 konut, 22 ilde de 145 iş yeri açık artırma ile satılacak. Açık artırmaların Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. İsteyenler de (www.emlakmuzayede.com.tr adresinde teklif verebilecek. Peki TOKİ 40 ilde 129 konut için açık attırma ne zaman, saat kaçta? TOKİ açık artırma canlı yayın nasıl izlenir? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
TOKİ 40 İDE 129 KONUT İÇİN AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konutu açık artırma ile satışa sunacak. Açık artırma 16 Şubat Çarşamba günü aat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İnternetten teklif vermek için www.emlakmuzayede.com.tr adresi kullanılabilecek.
Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 ve yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.