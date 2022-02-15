Borsa İstanbul yükselişe geçti! BIST 100 endeksi 15 Şubat gün sonu... Hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Şubat 2022 tarihini yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.038,16 puandan noktaladı.

30,6 MİLYAR İŞLEM HACMİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK TURİZM SEKTÖRÜ KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,42 ile turizm oldu.