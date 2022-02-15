Konutta kilovatsaatte günlük kota artıyor! Esnafa da kademeli tarife gelecek

Vatandaşa bugüne kadar 100 milyar lira enerji desteğinde bulunan ve bu desteği bu yıl da devam ettirecek olan Enerji Bakanlığı, yarın kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken; bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması masada olacak. Ayrıca faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de masaya yatırılacak. Esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarifeyle ilgili oranlar yarın Kabine'de masaya gelecek. Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak. Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar 'ticarethane' statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkartılarak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek. Aile Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek verilen hane sayısı ve miktarının artırılması da gündemde. (Barış ŞİMŞEK)