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    Konutta kilovatsaatte günlük kota artıyor! Esnafa da kademeli tarife gelecek

    Konutta kademe günlük 7 kilovatsaatten 8’e çıkarılacak. Esnafa da kademeli tarife gelecek. Dernek ve vakıflar ‘ticarethane’ tarifesinden çıkacak. Aile Bakanlığı’nın verdiği elektrik desteği artırılacak. Konutlara KDV indirimi masada olacak. İşte sizler için derlediğimiz 15 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Elektriğe 5’lı destek

    Vatandaşa bugüne kadar 100 milyar lira enerji desteğinde bulunan ve bu desteği bu yıl da devam ettirecek olan Enerji Bakanlığı, yarın kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken; bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması masada olacak. Ayrıca faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de masaya yatırılacak. Esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarifeyle ilgili oranlar yarın Kabine'de masaya gelecek. Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak. Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar 'ticarethane' statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkartılarak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek. Aile Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek verilen hane sayısı ve miktarının artırılması da gündemde. (Barış ŞİMŞEK)



    OGS KALDIRILIYOR
    Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu. OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek" denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, 1.2 milyon OGS kullanıcısının, 31 Mart itibarıyla HGS'ye ücretsiz geçirileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek" değerlendirmesinde bulundu.



    İŞÇİYE MAAŞ 'ZAM'ANI
    Memur ve memur emeklilerinin ardından 700 bin kamu işçisi de 2.5 puanlık ilave zamma kavuşuyor. İşçiler, yeni maaşlarını bugün hesabında görecek. Kamu işçilerine toplu sözleşmeden doğan zam ve enflasyon farkına ilave olarak 2.5 puanlık bir artış daha yapıldı. Kamu işçilerinin zam oranı yüzde 28'e ulaştı.

    3. ARTIŞ YAPILDI
    Yüzde 5 toplu sözleşme zammı
    Yüzde 20.47 enflasyon farkı
    Yüzde 2.5 ilave artış.

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    Haberler Ekonomi Konutta kilovatsaatte günlük kota artıyor! Esnafa da kademeli tarife gelecek
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