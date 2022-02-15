Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı…

Sabahın erken saatlerinden itibaren ekonomi gündeminde Hun Enerji halka arz hangi bankalar sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. 2022 yılında da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapan şirketler duyurular yayınlamaya devam ederken Hun Enerji halka arz eşit mi oransal mı merak ediliyor. Diğer yandan hisse kodu ve hisse fiyatı için araştırmalar sürüyor. Peki Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
HUN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile 15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak.
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, HUNER.HE (ikincil piyasada işlem kodu HUNER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.