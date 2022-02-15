Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı…

Sabahın erken saatlerinden itibaren ekonomi gündeminde Hun Enerji halka arz hangi bankalar sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. 2022 yılında da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapan şirketler duyurular yayınlamaya devam ederken Hun Enerji halka arz eşit mi oransal mı merak ediliyor. Diğer yandan hisse kodu ve hisse fiyatı için araştırmalar sürüyor. Peki Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek?