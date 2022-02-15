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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 09:08
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    • 16.02.2022 09:08
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    Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı…

    Arama motorları üzerinden Hun Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtları sıklıkla sorgulanıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan şirketler arasına Hun Enerji de katıldı ve başvurusu onaylandı, konuyla ilgilenen yatırımcılar talep toplama tarihlerini merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

    Sabahın erken saatlerinden itibaren ekonomi gündeminde Hun Enerji halka arz hangi bankalar sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. 2022 yılında da halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapan şirketler duyurular yayınlamaya devam ederken Hun Enerji halka arz eşit mi oransal mı merak ediliyor. Diğer yandan hisse kodu ve hisse fiyatı için araştırmalar sürüyor. Peki Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek?

    HUN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile 15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak.

    Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, HUNER.HE (ikincil piyasada işlem kodu HUNER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

        HUNER.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 236.600.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

        Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
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        Haberler Ekonomi Hun Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hun Enerji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı…
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