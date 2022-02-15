Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Milyonlar bekliyordu! Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan ede bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

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