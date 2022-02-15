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    • Ekonomi
    • 16.02.2022 10:07
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    • 16.02.2022 10:07
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    Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Milyonlar bekliyordu! Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

    15 Şubat evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, maaşların bugün hangi illere yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 16 Şubat 2022 Çarşamba zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı yatan iller sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili sorgular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, 16 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. İşte 16 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    15 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Ödemeler bugün başlayacak. Evde bakım maaşı ödemelerinin yapılmaya başlanmadı ile haberimiz içerisine eklenecektir.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, farklı tarihlerde farklı illere ödeniyor.

    Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

        2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan ede bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

        Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor. Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

        Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Milyonlar bekliyordu! Evde bakım maaşı yatan iller listesi:
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