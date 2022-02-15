Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Milyonlar bekliyordu! Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

Evde bakım maaşı yatan iller sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili sorgular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, 16 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. İşte 16 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!
15 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Ödemeler bugün başlayacak. Evde bakım maaşı ödemelerinin yapılmaya başlanmadı ile haberimiz içerisine eklenecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyacı olan engellilere ve yaşlı bireylere bakan kişiler ile evinde bakıma muhtaç vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, farklı tarihlerde farklı illere ödeniyor.
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.