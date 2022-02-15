Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz nakit para verilecek! Başvuru için son tarih uyarısı yapıldı! Daha önce alan bir daha alacak!

Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz nakit para için detaylar vatandaşlar aratılıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) vasıtasıyla pandemiden olumsuz şekilde etkilenen mikro ve ufak işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı amacıyla 100 bin lira, bayan istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 sene geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı açıklanmıştı. 3 Ocak'ta başlayan istihdam programına işletmeler yoğun ilgi gösteriyor. Faizsiz 100 bin lira krediye kimler başvurabilir? Kredi desteği şartları neler? Hangi sektörleri kapsıyor? İşte faizsiz kredi desteği ile alakalı veriler...
SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Genç istihdamına katkı sunacak destek paketi uygulamasına şimdiye kadar 30 bin işletme başvurarak, aşağı yukarı 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Toplam 75 bin yeni istihdamın hedeflendiği destek paketine başvurular, e-Devlet üzerinden 31 Mart'a kadar devam edecek. Bir taraftan da başvuruları onaylanan işletmelere 100 bin liralık ödemeleri geride bıraktığımız hafta itibarıyla başlamıştı. Birçok firma ödemesini aldı.
FAİZSİZ 100 BİN TL KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Genç, yeni mezun ve bayan istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, tespit edilen sektörlerde etkinlik gösteren işletmeler, 1981 ve ardından doğumlu, daha evvel hiç çalışmamış ya da son 3 senede 6 aydan çok çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.