Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.02.2022 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 08:43
    ABONE OL

    Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz nakit para verilecek! Başvuru için son tarih uyarısı yapıldı! Daha önce alan bir daha alacak!

    Faizsiz kredi desteği hedefiyle e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. KOSGEB'den açıklama geldi. İstihdam edilecek her yeni mezun bağlamında KOSGEB, işletmelere faizsiz kredi desteği verecek. İstihdam programı 3 Ocak'ta başlamıştı. İşletmeler kredi desteğine yoğun ilgi gösteriyor. Başvuruları onaylanan işletmeler ödemelerini de almaya başladı. Faizsiz 100 bin lira krediye kimler başvurabilir? Kredi desteği şartları neler? Hangi sektörleri kapsıyor? İşte faizsiz kredi desteği ile ilgili veriler...

    takvim.com.tr
    2 yıl geri ödemesiz nakit para verilecek

    Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz nakit para için detaylar vatandaşlar aratılıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) vasıtasıyla pandemiden olumsuz şekilde etkilenen mikro ve ufak işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı amacıyla 100 bin lira, bayan istihdamında ise 110 bin lira faizsiz ve 2 sene geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağı açıklanmıştı. 3 Ocak'ta başlayan istihdam programına işletmeler yoğun ilgi gösteriyor. Faizsiz 100 bin lira krediye kimler başvurabilir? Kredi desteği şartları neler? Hangi sektörleri kapsıyor? İşte faizsiz kredi desteği ile alakalı veriler...

    SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

    Genç istihdamına katkı sunacak destek paketi uygulamasına şimdiye kadar 30 bin işletme başvurarak, aşağı yukarı 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Toplam 75 bin yeni istihdamın hedeflendiği destek paketine başvurular, e-Devlet üzerinden 31 Mart'a kadar devam edecek. Bir taraftan da başvuruları onaylanan işletmelere 100 bin liralık ödemeleri geride bıraktığımız hafta itibarıyla başlamıştı. Birçok firma ödemesini aldı.

    FAİZSİZ 100 BİN TL KREDİYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Genç, yeni mezun ve bayan istihdamını önceliklendiren 3'üncü fazda, tespit edilen sektörlerde etkinlik gösteren işletmeler, 1981 ve ardından doğumlu, daha evvel hiç çalışmamış ya da son 3 senede 6 aydan çok çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

        DAHA ÖNCE DESTEK ALAN DA BAŞVURABİLİCEK

        İstihdam edilen personelin kent değiştirme, diğer işe girme, askere gitme, sağlık sorunları gibi değişik nedenlerle işten ayrılması halinde, uygulama şartlarını taşıyan diğer personel işe alındığında destek devam edecek. Daha evvel bu kapsamda destek alan firmaların yeni fazdan da yararlanabilecek.

        DESTEK ÖDEME ŞARTLARI NELER?

        İşletmelerden, kıstaslara makul yeni bir personeli 12 ay süresince istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer mühim ölçüt de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

        Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda yer alıyor

        KADIN İSTİHDAMINA DESTEK! ÜST LİMİT 110 BİN TL

        Şartları gerçekleştiren mikro ve ufak işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel amacıyla 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, ufak işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin ya da işe alınan personelin bayan olması halinde destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.

        HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

        Destekten yararlanabilecek mikro ve ufak işletmelerin sektörlerinin bazıları şöyle:

        İmalat: Gıda, içecek, tekstil, giyim eşyası, deri ve deri ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kauçuk ve plastik ürünleri, elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı.

        Konaklama ve yiyecek hizmetleri: Lokanta ve seyyar yemek hizmeti. Bilgi ve iletişim: Yayımcılık faaliyeleri, sinema ve uygulama yapımcılığı. Mesleki ve bilimsel etkinlikler. İdari ve destek hizmetleri: Seyahat acentesi, tur operatörü. Eğitim. Kültür, sanat, eğlence, dinlence, spor.

        Diğer etkinlik hizmetleri: Kuru temizleme, kuaför ve güzellik salonları.

        'FAİZSİZ VE KOMİSYONSUZ OLARAK GERİ ÖDENECEK'

        KOSGEB takviyeleri ile alakalı açıklamalarda tespit edilen Bakan Varank, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay süresince çalıştırma taahhüdü verilen her bir personel amacıyla 100 bin TL'lik geri ödemeli destek alacağını ifade ederek "Mikro işletmeler 2, ufak işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek." diye konuştu.

        KOSGEB 100 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sıcaklıklar düşecek geri geliyor!
        Haberler Ekonomi Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz nakit para verilecek! Başvuru için son tarih uyarısı yapıldı! Daha önce alan bir daha alacak!
            SON DAKİKA