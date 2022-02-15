DAP Yapı borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? DAP Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi banka? DAP hisse kodu, fiyatı

Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye'de ilk defa 'Sağlıklı Ev' konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.