Pancar çiftçisine kaç TL ödeme yapılacak? Pancar alım fiyatı ne kadar oldu? Pancar paraları yattı mı, ne zaman ödenecek 2022?

'Bu yıl pancar çiftçisine toplamda 1 milyar 637 bin lira üzerinde ödeme yapacağız. 15 Şubat'ta çiftçilerimiz, 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar parasını hesaplarında görecekler. Çiftçilerimizin daha verimli üretim elde edebilmesi için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz çiftçimizin ürettiğinin de karşılığını almasını istiyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, pancar çiftçisine rahatlatacak bir rakam verildi. Çiftçilerimiz üretsin, üretmeye de devam etsinler. Güçlü bir devlet olmak için üreten ve büyüyen bir üreticiye sahip olmalıyız. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ödemelerin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."