Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hun Enerji halka arz ne zaman? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaya Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuru yapan şirket arasına Hun Enerji de katıldı ve yatırımcılar hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. başvurusu SPK tarafından onaylandı ve Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar bu soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? İşte detaylar…