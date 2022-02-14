'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' başlıyor! Kadın işçi alana ayda 3984 TL

Kadın istihdamını artırmak, kayıtdışı istihdamının önüne geçmek için 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' başlıyor. Proje kapsamında kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 euro hibe verilecek. Söz konusu tutar bu yıl için 3 bin 984 lira olup; proje belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak. SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat'ta açılış konferansı düzenlenecek, Mart başında da hibe başvuruları alınacak.