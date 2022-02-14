Kur korumalı TL mevduat hesabında rekor! 349 milyar lira!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sultanbeyli'de Ekonomi Buluşmaları isimli bir program düzenledi. Program kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ilçedeki iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi. Açılış konuşmasının ardından Gürcan, alınan tedbirler, atılan adımlar, kur korumalı mevduat hesabındaki son durum ve gıdadaki KDV indirimi gibi ekonomideki son gelişmelere yönelik bir sunum yaptı.
Sultanbeyli'de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ve iş insanları katıldı.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla iş insanlarımızı buluşturmak, istişare etmek ve ülkemiz ekonomisine yararlı olacak konuları hep birlikte ele almak çok kıymetli bir çalışma. Bu önemli toplantıda bizleri yalnız bırakmayan katılımcılarımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.