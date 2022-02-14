Kur korumalı TL mevduat hesabında rekor! 349 milyar lira!

"GÜÇLÜ BİR ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR"

Üretim kapasitesini güçlendirdiklerini söyleyen Gürcan, "İmalat yapacak olan sanayicimize ciddi bir destek verildi, vermeye de devam ediyoruz. Güçlü bir üretim kapasitemiz var. Ciddi de bir ihracat potansiyelimiz var. 180 ülkeye ciddi ihracat yapıyoruz. Yüksek miktarda yatırım çeken bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Bunlardan dolayı da yeni Türkiye ekonomi modelini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dönem açıklamış oldu. Amacımız cari açığımızı kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağından çıkmak, kişi başına düşen milli geliri yukarıya çıkarmak, küresel değer zincirinde Türkiye'yi hak ettiği gibi en üste çıkarmayı hedefliyoruz. Kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşımızın ilgisi yüksek. Cuma akşamı itibariyle kur korumalı TL mevduat hesabında 349 milyar lira bir bakiye oluştu. Bu gerçekten ciddi bir rakam, vatandaşımızın buraya olan talebi, güveni çok önemli" ifadelerini kullandı.