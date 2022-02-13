Kadınlar için yeni destek (Ekonomi haberleri)

Ticaret Bakanlığı, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği verecek. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığı'nca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecek. Başvurular 15 Şubat- 15 Mart döneminde Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabilecek. Söz konusu kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında destekler, mal alımlarında 200 bin, hizmet alımlarında 30 bin, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 51 bin ve iki personel için toplam 102 bin lirayı geçemeyecek.

MÜSİAD'DAN 25 BİN İSTİHDAM

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 40'ı aşkın ilde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Şimdiden 20 milyar liraya ulaşan yatırım projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Asmalı, "Söz konusu yatırım tutarının yıl içinde 25 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin işgücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

BENESTA ACIBADEM'DE ÖN SATIŞ

ESTA Construction, Benesta markasıyla İstanbul'daki projelerine bir yenisini daha ekledi. Benesta Acıbadem, ön satış sunumlarına başladı. Projede, inşaatın önemli bir bölümü tamamlanmış bulunuyor. Acıbadem'de hayata geçirilen projenin iki etabı 550 konuttan oluşuyor. Ön satışa sadece 99 daire ile başlanan projedeki konutlara, sınırlı sayıda aile sahip olabilecek. Çamlıca lokasyonuna komşu olan, 200 dönümlük Gata Ormanı'nın yanı başında yaşam alanı sunan proje, konumuyla da dikkat çekiyor. Proje, 2+1'den 6+1'e kadar; simpleks, bahçe dubleks, çatı dubleks ve teras bahçeli daireleriyle farklı yaşam seçeneklerini buluşturuyor.

SEVGİLİYE PARA TUZAĞI

14 ŞUBAT sevgililer günü dolayısıyla hediye almak isteyen vatandaşlar fırsatçıların da tuzaklarına düşüyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eda Mezda, Sevgililer Günü hediyesi alırken kişiyi yüksek fiyatlı ürünlere yönlendiren duygusal reklamların tuzağına düşülmemesi uyarısında bulundu. Mezda, markaların "sevgiliniz, böylesi bir hediyeye değer" mottosuyla çıkış yaptığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sevdiğiniz insanın bu fiyatı ödemeye değeceği mesajını vermeye çalışan markalar, sizi normalde asla ödemeyeceğiniz fiyatları ödemeye ikna ediyor. Alıcılar bu tuzağa düşmemeye dikkat etmeli." Mezda, markaların reklamcılıkta "duygusal strateji" adı verilen bu yöntemi kullanarak alıcıları etkilediğini belirterek, "Müşterileri satın almaya ikna etmek amacıyla kitle ile duygusal bir bağ kurulmaya çalışılıyor" dedi.