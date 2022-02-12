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    Yüzde 36'lık zam ile gündeme gelen özel okullar şimdi de öğretmen ücretleriyle tepki topladı

    Okul fiyatlarına yüzde 36’lık zam tavanını yüksek yemek fiyatlarıyla delen özel okullar, şimdi de öğretmen ücretleriyle gündem oldu. Asgari ücrete yakın maaşlara tepki yağdı...

    Kârne zayıf

    Özel okullar, eğitim ücretlerinden sonra öğretmen maaşlarıyla da gündem oldu. Okul fiyatlarına getirilen yüzde 36'lık zam tavanını, başta yemek olmak üzere hizmet bedellerine yaptığı artışlarla delen özel okulların bazıları, iş öğretmene para vermeye gelince yan çiziyor.

    VELİLER DE TEPKİLİ
    Kepçeyle veliden alıp kaşıkla öğretmene veriyor. Bazı okullarda asgari ücrete yakın seyreden öğretmen maaşları tepki çekiyor. Okulların pek çoğu maaş zamlarını Eylül'de yapıyor. Geçen yıl Eylül'de 3 bin 500 ile 4 bin 500 lira civarına çıkan maaşların yeni yılla birlikte bir anda asgari ücret seviyesine geldiğini belirten öğretmenler, "Bizlere devlet okullarındaki öğretmenlerden farklı maaş verilmemesini istiyoruz. Taban maaş uygulansın" yorumunu yapıyor. Veliler de "Çocuklarımıza özel eğitim için dünyanın parasını ödüyoruz. Öğretmene verilen maaşlar kabul edilemez" sözleriyle durumu eleştiriyor.

    ÜNİVERSİTEDE DE VAR
    Benzer bir sorunun bazı özel üniversitelerde de yaşandığı belirtiliyor. Kamuda görevli bir araştırma görevlisi 9-10 bin lira civarında ücret alırken, bu rakamın özel üniversitelerde ise 5 bin lira civarlarında olduğu ifade ediliyor.

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    Haberler Ekonomi Yüzde 36'lık zam ile gündeme gelen özel okullar şimdi de öğretmen ücretleriyle tepki topladı
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