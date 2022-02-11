Tarımsal destek ödemesi sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? 2022 miktarı ne kadar?

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan sorulardan biri tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı oluyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla ödenen ve çiftçilere ekonomik olarak rahat bir aldırmayı sağlayan tarımsal destek ödemesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Tüm illerden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırırken henüz başvuru yapmamış olanlar bu yardımın kimlere verildiğini merak eder oldu. Peki 2022 miktarı ne kadar? İşte ayrıntılar…
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi'nin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi'ni bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.