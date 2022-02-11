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    • Ekonomi
    • 12.02.2022 15:33
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    • 12.02.2022 15:33
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    Tarımsal destek ödemesi sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? 2022 miktarı ne kadar?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den beklenilen açıklama geldi ve tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak hususu oldu. Tüm illerden vatandaşlar Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Tarımsal destek ödemesi sorgulama ekranı! 2022 miktarı ne kadar? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sık sık sorgular oldu.

    takvim.com.tr
    Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı?

    Ekonomi gündeminde en çok araştırılan sorulardan biri tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı oluyor. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla ödenen ve çiftçilere ekonomik olarak rahat bir aldırmayı sağlayan tarımsal destek ödemesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Tüm illerden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırırken henüz başvuru yapmamış olanlar bu yardımın kimlere verildiğini merak eder oldu. Peki 2022 miktarı ne kadar? İşte ayrıntılar…

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi'nin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi'ni bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

        TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınladı. Tebliğe göre destek ödemelerinden yararlanacakların kapsamı şu şekilde olacak.

        Tebliğ, 2021 yılında yapılacak bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, yem bitkileri ve sertifikalı tohum üretim destekleri uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
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        Haberler Ekonomi Tarımsal destek ödemesi sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? 2022 miktarı ne kadar?
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