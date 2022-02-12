Başkan Recep Tayyip Erdoğan gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranlarının düştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler gıda ürünleri KDV oranlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Temel gıda ürünleri KDV oranı ne kadar oldu? Gıda ürünleri KDV oranı kaça düştü? İşte haberin detayı...
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV ORANI NE KADAR OLDU?
Başkan Erdoğan açıklamasında "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." ifadelerini kullandı.
GIDADA KDV ORANI KAÇ OLDU?
Başkan Erdoğan, gıdada KDV oranı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Un ve ekmekte zaten uyguluyoruz. Yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. Bu ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip.
Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık, yani yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz."