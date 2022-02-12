Milyonlarca emekli ve çalışana ek gelir müjdesi geldi! Aylık en az 7.000 TL kazanın! Biraz önce açıklandı: Bugün başladı!

6754 sayılı Bilirkişi Kanunu'nda belirti edilen tarife göre, vazifesini dürüstlük kapsamında bağımsız ve tarafsız bir şekilde objektif yerine getiren kişidir. Belirli bir husustan iyi anlayan ve o hususta bir anlaşmazlığa düşüldüğünde çözüm amacıyla kendine müracat edilen kimselere Bilirkişi denir. Bilirkişiler, raporunda çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bulguyu gerektiren hususlar dışında bir açıklama yapmaz ve hukuki bir değerlendirmede bulunamaz. Kendisine tevdi olunan vazifiyeti yerine getirmekle yükümlüdür. Hem de vazifesini kısmen ya da tamamıyla bir diğer şahsa devredemez.

Kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin, öğrendiği sırların saklılığını sağlamakla görevli olan Bilirkişi, bu saklılığını vazifiyeti sonlandıktan sonra da sağlamalıdır. Aynı hususta bir kez rapor alabilmektedir.

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