Genç girişimcinin primi devletten! İlk defa Bağ-Kur’lu olana 1726 lira teşvik

19 ayrı sigorta prim teşviki, destek ve indirimden faydalanan işyeri sayısının 1 milyon 819 binin üzerinde olduğunu açıkladı. İşletmelere geçen yıl sağlanan destek 50 milyar lirayı geçti. İlk defa Bağ-Kur'lu olacak genç girişimcilerin de primlerinin bin 726 lirası devlet tarafından karşılanacak. Kurum, 'Genç Girişimci Teşviki' ile bugüne kadar kendi işini kuran 275 binden fazla gence 2.1 milyar lira sigorta prim desteği verdi.



1 YIL SÜRÜYOR

Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ- Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabiliyor. Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki (1726 lira) 4B sigorta primleri Hazine tarafından karşılanıyor.



1 İŞÇİ İÇİN 300 TL

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il ve Çanakkale'nin Bozcaada Gökçeada ilçelerinde uygulanan 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği bu yıl da sürüyor. Brüt 5004 lira olan asgari ücrete göre bu destek 1 işçi için 300,24 lira uygulanacak. Teşvikten yararlanmak için işyerinde çalışan sayısı sınırı aranmıyor, küçük-büyük tüm işyerleri yararlanabiliyor.

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