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    Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Özel yazışmalar işten çıkarma delili sayılamaz

    AYM, WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılmayı hak ihlali saydı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Özel yazışmalar işten çıkarma delili sayılamaz

    Anayasa Mahkemesi (AYM), özel şirket çalışanının, WhatsApp yazışmalarının şirket yetkilisi tarafından görülmesi üzerine haksız yere işten çıkarıldığına ilişkin yaptığı bireysel başvuruda, özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

    RIZASI ALINMADI
    Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ordu'da devlet hastanesinde özel şirket bünyesinde bilgi işlem sorumlusu olarak çalışan kişinin, gerçeğe aykırı beyanla izin almaya çalıştığı ve WhatsApp üzerinden çalışma arkadaşları ile şirket yetkililerine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle önce savunması istendi, ardından iş akdi feshedildi. AYM'nin kararında, işverenin, çalışanın işyeri bilgisayarını kullanarak yaptığı yazışmalarını denetlemesi ve içeriğini incelemesi sonucu elde ettiği bilgilerle başvurucunun iş akdini feshettiği ifade edildi. İşveren tarafından, işyerinde kullanıma tahsis edilen bilgisayar üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı aktarılan kararda, "Başvurucunun kendisi alenileştirmediği halde onun rızası alınmadan ve önceden bir bilgilendirme yapılmadan mesaj içeriklerine hukuka aykırı olarak erişildiği yönündeki esaslı iddialarının karşılanmadığı anlaşılmıştır" tespiti yer aldı. Kararda, söz konusu mesajlaşma programının kişisel kullanıma ilişkin olduğunun herkesçe bilindiği ve işverence denetlenmesinin başvurucunun özel hayatının ve haberleşmesinin gizliliğinin korunması konusundaki makul beklentisine aykırı olduğuna işaret edildi.



    ZAMLI ETİKETE E-DEVLET'TEN ŞİKAYET
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi'nin e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandığını bildirdi. Sistemin halihazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce mobil uygulama ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan hizmet verdiğini belirten Koç, "Vatandaşlarımız üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerdeki haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli durumlarda idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet Kapısı üzerinden şikayette bulunabilecek" dedi.



    TARIM KREDI'DEN ÇİFTÇİLERE MÜJDE
    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), 14 Şubat'tan itibaren kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirim yapma kararı aldı. Bundan böyle üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira, çay gübresi de 7 bin 500 liradan satılacak. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamanın büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlardan olumsuz etkilenen üreticilerimize üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 lira ve çay gübresi 7 bin 500 liradan satılacaktır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz" denildi.



        İSTANBUL HAVALİMANI'NA 'YILIN HAVALİMANI' ÖDÜLÜ
        İstanbul Havalimanı, 'Air Transport Awards' ödüllerinde bu yıl da 'Yılın Havalimanı' seçildi. İstanbul Havalimanı adına ödülü İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Kadri Samsunlu, Yunanistan'da gerçekleştirilen törende aldı. Kadri Samsunlu, "Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak gurur verici" ifadesini kullandı.

        ELEKTRİKTE GÖZLER KABİNEDE CUMHURBAŞKANI
        Yardımcısı Fuat Oktay, bugün açıklanacak üç ayaktan oluşan ekonomi paketine ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor. Enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak" dedi. Oktay, enerjideki fiyat artışlarının neden olduğu rahatsızlıkların farkında olduklarını belirterek, Başkan Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çok hassas olduğunu vurguladı. Gaz faturasının yüzde 75'inin, elektriğin yüzde 50'sinin devlet tarafından sübvanse edildiğini belirten Oktay, Enerji Bakanı'nın dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiğini söyledi. Oktay, "Konuyu önümüzdeki hafta yapılacak kabinede değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla da bir somut karar çıkacaktır" dedi.

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        Haberler Ekonomi Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Özel yazışmalar işten çıkarma delili sayılamaz
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