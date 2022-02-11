SON DAKİKA: Çiftçilere gübre desteği! Tarım Kredi gübre fiyatlarında indirime gitti

Bu kapsamda, 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacaktır.