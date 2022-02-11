SON DAKİKA: Çiftçilere gübre desteği! Tarım Kredi gübre fiyatlarında indirime gitti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından bir son dakika haberi geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticilerin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam ettiği belirtildi.
Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır.