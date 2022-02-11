100.000 TL'nin kar tutarı! Anadolu Bank, Odeabank, ING Bank, Fibabanka ve Cepteteb 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar

Bankalarda parası olanlara en yüksek faiz oranları üzerinden kazanç elde etme fırsatları sunulmaya devam ediyor. TCMB ve BDDK doğrultusundan Aralık ayından itibaren bankacılık sektörüne dair getirilen yeni düzenlemeler ardından mevduat faizleri en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Oranların tekrardan düşüş eğilimi göstermesi ise birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin değişik alternatifleri incelemeye başlamasına neden oldu.

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