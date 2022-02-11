100.000 TL'nin kar tutarı! Anadolu Bank, Odeabank, ING Bank, Fibabanka ve Cepteteb 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları

Mevduat faiz oranlarında yeni oranlar görülmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan verdiği yeni karar ardından ise TL mevduat hesapları amacıyla bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları farklılık göstermeye başladı. Merkez Bankası kararına göre 30 Nisan'a kadar yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmaların mevduatlarının %10'nun TL'ye çevrilmesi zorunluluğu uygulanacak. TL'ye teşvikin artırılmasına yönelik alınan karalar ardından vatandaşlar da mevduat faiz oranlarında son gelişmeleri merak etmeye başladı. İşte 32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında yeni oranlar…
32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar
Bankalarda parası olanlara en yüksek faiz oranları üzerinden kazanç elde etme fırsatları sunulmaya devam ediyor. TCMB ve BDDK doğrultusundan Aralık ayından itibaren bankacılık sektörüne dair getirilen yeni düzenlemeler ardından mevduat faizleri en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Oranların tekrardan düşüş eğilimi göstermesi ise birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin değişik alternatifleri incelemeye başlamasına neden oldu.
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32 günlük vadeli TL mevduat hesaplarında ise bankaların en yüksek seviyesi ise %21 olarak görülüyor. Anadolu Bank doğrultusundan yayılan yüzde 21 faiz oranlarından yararlanarak kişilerin birikimlerini en cazip oranlar ile değerlendirmeleri sağlanacak.