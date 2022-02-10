TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekilişi saat kaçta, canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesi

TOKİ SİVAS YENİMAHALLE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TOKİ Sivas Merkez kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) üzerinden canlı yayın ile yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.

BAŞVURU ÜCRETİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren, Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.