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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 10:19
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    • 10.02.2022 10:34
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    TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekilişi saat kaçta, canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesi

    TOKİ bugün hem Sivas hem de Çorum'daki konutlar için kura çekimi yapacak. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda sonuçlarda isim listesi yayınlanacak. Bu isim listesi ile de konutların yeni sahipleri belli olacak. Sivas Merkez Yenimahalle hak sahibi belirleme kura çekimi için detaylara haberimizde yer verdik. Peki Sivas kura çekilişi saat kaçta? İşte TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekilişi canlı yayın izleme linki ve kura sonuçları isim listesi...

    TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekilişi canlı yayın izle! TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesi

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sivas'ın Yenimahalle ilçesinde 427 konut projesi başlatmıştı. Söz konusu projedeki 175 adet konut için bugün kura çekimi yapılacak. Çekiliş sonucunda 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler sahiplerini bulacak. Peki TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekilişi saat kaçta, canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesi

    TOKİ SİVAS YENİMAHALLE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TOKİ'nin Sivas Yenimahalle'de başlattığı konut projesinin içerisinde yer alan 175 adet konutun kura çekimi 10 Şubat 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çekiliş saat 14:00'da yapılacak.

    İsim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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    TOKİ SİVAS YENİMAHALLE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    TOKİ Sivas Merkez kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) üzerinden canlı yayın ile yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.

    BAŞVURU ÜCRETİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

    Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren, Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
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    Haberler Ekonomi TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekilişi saat kaçta, canlı yayın nasıl izlenir? TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesi
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