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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 09:38
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    • 10.02.2022 09:38
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    TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın izle! Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçları isim listesi

    TOKİ'nin kura çekilişleri devam ediyor. Bir önceki gün Konya kurası çekildi. Gözler bu kez Çorum ve Sivas kura çekilişlerinde! TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda çekilecek kura neticesinde konutların sahipleri belli olacak. Peki TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir, nereden? Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte canlı yayın izleme linki ve kura sonuçları isim listesi...

    TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın izle! Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçları isim listesi

    TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi için beklenen gün geldi. Çorum'un merkez ilçesine bağlı Kuruçay mahallesinde TOKİ konutları bugün sahiplerini bulacak. 2022 yılında projelerine hız kesmeden devam eden bugün Çorum ve Sivas'taki konutlarını sahiplerine kavuşturacak. Çorum Merkez Kuruçay mahallesindeki konutlar için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçları isim listesi...

    TOKİ ÇORUM KURUÇAY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi 10 Şubat 2022 Perşembe saat 11:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişi canlı izleyebilirsiniz. TOKİ'nin Youtube sayfası üzerinden canlı olarak çekiliş yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.

    TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

    Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren, Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

        KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

        1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

        .2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

        3. Kura sırasında belirlenecektir.

        4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

        5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

        6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.
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        Haberler Ekonomi TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın izle! Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçları isim listesi
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