TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın izle! Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi için beklenen gün geldi. Çorum'un merkez ilçesine bağlı Kuruçay mahallesinde TOKİ konutları bugün sahiplerini bulacak. 2022 yılında projelerine hız kesmeden devam eden bugün Çorum ve Sivas'taki konutlarını sahiplerine kavuşturacak. Çorum Merkez Kuruçay mahallesindeki konutlar için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar bir çok soruya yanıt arıyor. Peki TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? İşte TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçları isim listesi...
TOKİ ÇORUM KURUÇAY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi 10 Şubat 2022 Perşembe saat 11:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişi canlı izleyebilirsiniz. TOKİ'nin Youtube sayfası üzerinden canlı olarak çekiliş yayınlanacak. Yayını naklen izlemek için https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal adresini kullanabilirsiniz.
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren, Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.