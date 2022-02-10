Kahramanmaraş Afşin'de yılda 300 bin tondan fazla gümüş çinko ve kurşun madeni çıkarılacak

Bu üretimin, 307 bin 920 ton/yılı cevher, 76 bin 980 ton/yılının ise pasa olması bekleniyor. Gümüş, kurşun ve çinko ocağı üretimi için yıllık çalışma süresi 12 ay, ayda 25 gün, günde 24 saat olarak 3 vardiya şeklinde planlanıyor.