Kahramanmaraş Afşin'de yılda 300 bin tondan fazla gümüş çinko ve kurşun madeni çıkarılacak

Kapalı ocak madenciliği ile işletilecek sahayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ÇED süreci başlatıldı.
ÇED alanında toplam 384 bin 900 ton/yıl üretim yapılması planlanıyor.
Kapalı ocak madenciliği ile işletilecek sahayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ÇED süreci başlatıldı.
ÇED alanında toplam 384 bin 900 ton/yıl üretim yapılması planlanıyor.
Bu üretimin, 307 bin 920 ton/yılı cevher, 76 bin 980 ton/yılının ise pasa olması bekleniyor. Gümüş, kurşun ve çinko ocağı üretimi için yıllık çalışma süresi 12 ay, ayda 25 gün, günde 24 saat olarak 3 vardiya şeklinde planlanıyor.
Sahada 30 kişinin istihdam edilmesi öngörülürken, işletmede çalışacak olan işçilerin bir kısmı yöre halkından istihdam edilecek.