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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 09:05
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    • 10.02.2022 09:08
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    Evde bakım parası yattı mı? 10 Şubat 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller tam liste

    Evde bakım parası alan vatandaşlar Şubat ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri taşıyanlara ödenen bu destek yardımını bu ay henüz almamış olanlar sık sık hesaplarını kontrol ediyor. Peki Bugün evde bakım parası yattı mı? 10 Şubat 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte tam liste...

    Evde bakım parası yattı mı?

    2022 yılında asgari ücretle birlikle sosyal yardımlara da zam geldi. Böylelikle evde bakım parası arttı. Yeni yılda aylıklarını zamlı alan binlerce kişi 10 Şubat 2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren bu ayın ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki Evde bakım parası yattı mı? 10 Şubat 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller hangileri? Tam listeye haberimizden ulaşabilirsiniz...

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

    Evde bakım maaşları Şubat ayının ikinci haftasında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Devletten maddi yardım alan vatandaşlar her ayın 15'i ile 31'i arasında evde bakım ödemesini hesaplarında buluyor. Ancak 10 Şubat Perşembe günü itibariyle henüz evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Konuyla ilgili sıcak gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan ede bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.

    MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

    Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

        TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet'e giriş yapın.

        Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

        Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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        Haberler Ekonomi Evde bakım parası yattı mı? 10 Şubat 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller tam liste
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