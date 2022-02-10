Evde bakım parası yattı mı? 10 Şubat 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller tam liste

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Şubat ayının ikinci haftasında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Devletten maddi yardım alan vatandaşlar her ayın 15'i ile 31'i arasında evde bakım ödemesini hesaplarında buluyor. Ancak 10 Şubat Perşembe günü itibariyle henüz evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olmadı. Konuyla ilgili sıcak gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan ede bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.