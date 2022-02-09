Anlık altın fiyatları canlı son dakika: 10 Şubat 2022 Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Son dakika anlık altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Haftaya yükselerek başlayan altın fiyatları hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Düğünü için ya da birikim yapmak için altın almak isteyenler gram, çeyreki yarım, tam altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. İşte, 10 Şubat Perşembe son dakika çeyrek altın, gram altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları…