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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 07:02
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    • 10.02.2022 07:02
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    Anlık altın fiyatları canlı son dakika: 10 Şubat 2022 Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

    10 Şubat 2022 Perşembe sabaha saatlerinden itibaren altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar altın almak ya da satmak için anlık fiyatları yakından takip ediyor. Bu hafta altında yükseliş hakim. Bugün de artışın devam ettiği altın fiyatlarında son durum haberimizde! Peki 10 Şubat 2022 Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte Anlık altın fiyatları canlı son dakika...

    Anlık altın fiyatları canlı son dakika

    Son dakika anlık altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Haftaya yükselerek başlayan altın fiyatları hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. Düğünü için ya da birikim yapmak için altın almak isteyenler gram, çeyreki yarım, tam altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. İşte, 10 Şubat Perşembe son dakika çeyrek altın, gram altın ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları…

    10 ŞUBAT PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

    Anlık, canlı altın fiyatları haberimizde! Bugün gram altın düştü mü, yükseldi mi merak ediliyor. Tüm altın çeşitlerinde anlık fiyatlar şöyle;

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı: 798,37
    Gram altın satış fiyatı: 798,44

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 798,12

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı: 1.296,00
    Çeyrek altın satış fiyatı: 1.318,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.316,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı: 2.601,00
    Yarım altın satış fiyatı: 2.635,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.633,00

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.185,00
    Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.249,00

    22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

    22 ayar bilezik alış fiyatı: 727,07
    22 ayar bilezik satış fiyatı: 730,89
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        Haberler Ekonomi Anlık altın fiyatları canlı son dakika: 10 Şubat 2022 Gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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