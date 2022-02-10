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    • Ekonomi
    • 10.02.2022 09:16
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    • 10.02.2022 09:16
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    10 Şubat ABD enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, kripto paralar düştü mü, yükseldi mi?

    Tüm piyasada gözler ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Piyasalar enflasyon verilerinin ardından dolar, euro, altın ve kripto paralarda yaşanacak gelişmeleri merak etmeye başladı. Peki, 10 Şubat ABD enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, kripto paralar düştü mü, yükseldi mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    10 Şubat ABD enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, kripto paralar düştü mü, yükseldi mi?

    ABD enflasyon verileri şubat ayının ilk gününden bu yana ekonomi gündeminin başında geliyor. ABD'de enflasyonun seyrine göre Fed'in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasalar üzerinde de etkili oluyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD enflasyon verileri, 10 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Bu haftanın en kritik verisi olan rakamlar, bugün Türkiye saati ile 16:30'da belli olacak.

    ABD enflasyon verisinin perşembe günü açıklanması bekleniyor. ABD'de Enflasyon verisi en son ocak ayında açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



    Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.

        DOLAR ENDEKSİNDE 96 SEVİYESİ KRİTİK

        ABD'de enflasyon rakamlarını 7.3 olarak tahmin eden İslam Memiş, rakamların piyasalara etkisini şöyle açıkladı: "Piyasalarda enflasyon fiyatlaması var, olumsuz bir beklenti mevcut. Doların endeksinde bir toparlanma söz konusu. Şu anda gözlerimiz ABD'deki enflasyon verisinde. Büyük ihtimalle yüksek gelen bir enflasyon verisi olacak. Doların seyri son derece önemli olacak. Altının ve gümüşün ons fiyatında, kripto para piyasalarında, Euro/dolar paritesinde, Sterlin/dolar paritesinde bir yükseliş söz konusuydu. Bu yükselişler kar satışlarıyla karşılaşabilir. Çünkü, dolara endeksli bir toparlanma söz konusu. Doların endeksi 96 seviyesine tutunmadıkça negatif görünüm devam eder. Kar satışları nedeniyle bir düşüş söz konusu olabilir"

        ŞUBATIN SON HAFTASINA DİKKAT!

        Memiş, kripto paraların tepki alımlarından sonra 40 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmesini beklediğini söyleyerek "Ancak şubatın son haftasında yükseliş trendi devam edebilir. Enflasyon açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların dolardan çıkmasıyla kripto paralarda önemli bir etki meydana getirecek. Kısa vadeli ikinci düşüşe karşı dikkat edilmeli. Kar satışları olabilir" dedi.
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        Haberler Ekonomi 10 Şubat ABD enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, kripto paralar düştü mü, yükseldi mi?
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