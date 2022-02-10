10 Şubat ABD enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, kripto paralar düştü mü, yükseldi mi?

DOLAR ENDEKSİNDE 96 SEVİYESİ KRİTİK

ABD'de enflasyon rakamlarını 7.3 olarak tahmin eden İslam Memiş, rakamların piyasalara etkisini şöyle açıkladı: "Piyasalarda enflasyon fiyatlaması var, olumsuz bir beklenti mevcut. Doların endeksinde bir toparlanma söz konusu. Şu anda gözlerimiz ABD'deki enflasyon verisinde. Büyük ihtimalle yüksek gelen bir enflasyon verisi olacak. Doların seyri son derece önemli olacak. Altının ve gümüşün ons fiyatında, kripto para piyasalarında, Euro/dolar paritesinde, Sterlin/dolar paritesinde bir yükseliş söz konusuydu. Bu yükselişler kar satışlarıyla karşılaşabilir. Çünkü, dolara endeksli bir toparlanma söz konusu. Doların endeksi 96 seviyesine tutunmadıkça negatif görünüm devam eder. Kar satışları nedeniyle bir düşüş söz konusu olabilir"