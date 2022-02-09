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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 16:31
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    • 09.02.2022 16:31
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    Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

    Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleri ile videokonferans görüşmesi yaptı.

    Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle görüştü

    Son dakika... TCMB'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Kavcıoğlu'nun TOBB heyeti ile görüştüğü belirtildi.



    Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek, gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur" denildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü
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