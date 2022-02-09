TOKİ Konya Altınekin kura sonuçları hakkında araştırmalar artışa geçti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Konya ili Altınekin ilçesi, 2. etap 205 konut için kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Konya Altınekin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Konya Altınekin kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...