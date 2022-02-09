TOKİ Konya Altınekin kura sonuçları hakkında araştırmalar artışa geçti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Konya ili Altınekin ilçesi, 2. etap 205 konut için kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Konya Altınekin kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Konya Altınekin kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
TOKİ KONYA ALTINEKİN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ Konya Altınekin kura çekilişleri, başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre bugün gerçekleştirildi.
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 11 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 16 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 23 Şubat 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.