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    • Ekonomi
    • 09.02.2022 08:32
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    • 09.02.2022 08:32
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    Evde bakım maaşı yattı mı? 9 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Yeni ayın ilk günleriyle birlikte evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili araştırmalar artışa geçerken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Aylık alan vatandaşlar ödemelerin yapılacağı güne odaklandı. Bu kapsamda sabahın ilk saatleriyle birlikte ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini sorgulanıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 9 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    9 Şubat evde bakım maaşı yattı mı sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Bu nedenle sabahın ilk saatleriyle birlikte detaylar akıllarda yer alıyor. Bakım aylığı alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenerek banka şubelerine uğrayacak. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 9 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR?

    Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı? 9 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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