9 Şubat evde bakım maaşı yattı mı sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Bu nedenle sabahın ilk saatleriyle birlikte detaylar akıllarda yer alıyor. Bakım aylığı alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenerek banka şubelerine uğrayacak. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 9 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...